تفجير ببوابة الستين جنوب إجدابيا يخلف قتلى وجرحى

استهدفت سيارة مفخخة، صباح اليوم الثلاثاء، بوابة إجدابيا الجنوبية، المعروفة بـ “بوابة الستين”، التي تعد المدخل الجنوبي للمدينة، ما أسفر عن مقتل مدنيين و إصابة جندي من الكتيبة 152 مشاة، التابعة للجيش الوطني، والتي تتمركز عند البوابة.

وقال مصدر مطلع إنه تم إغلاق طريق إجدابيا – جالو، أمام حركة السير، بعد وقوع الانفجار، حيث يجري تمشيط المناطق، من أجل كشف ملابسات الحادث.

يشار إلى أن البوابة كانت قد تعرضت إلى عملية تفجير مشابهة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، 9 مارس الماضي، وذلك بسبب أهميتها الاستراتيجية، لكونها تربط جنوب المنطقة الشرقية بشمالها.

