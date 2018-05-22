الخطوط الليبية تؤكد عودة الرحلات إلي مطار اوباري

خاص

أكدت الخطوط الجوية الليبية عن اعادة تسيير رحلاتها من والي مطار اوباري المدني بتاريخ 28 شهر مايو الجاري، وافادت الشركة ان معدل الرحلات التي ستسير ستكون في المرحلة الاولي بمعدل رحلة واحدة اسبوعيا .

محمد صالح الانصاري عضو مجلس اعيان الجنوب قال المباحثات التي اجراها المجلس مع وفد الحكومة برئاسة وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات وإدارة شركة الخطوط الليبية أتت ثمرها ونأمل ان تسيير الرحلات بشكل دائم لا ان تسيير لوقت معين ثم تتوقف كما تم خلال المراحل الماضية كما نطالب بزيادة عدد الرحلات وإيجاد الحلول السريعة لأزمات المنطقة لتخفيف المعاناة عن المواطنين.

واضاف: وعدنا بتسيير الرحلات لكافة مطارات المنطقة مطار أوباري ومطار تمنهت ومطار غات لان حجم معاناة مواطن الجنوب كبيرة خاصة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانعدام مظاهر الأمن ونقص السيولة وارتفاع الأسعار وانتشار وارتفاع معدلات الجريمة بمختلف أنواعها.

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