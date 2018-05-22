سيالة يبحث استئناف عمل السفارة التونسية في طرابلس

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، أمس الاثنين، مع القنصل العام لجمهورية تونس الشقيقة توفيق القاسمي، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس- مناقشة أوضاع الجالية التونسية في ليبيا وإلى تعزيز التعاون علي صعيد الاقتصاد والتبادل التجاري وأهمية إتاحة الفرصة أمام العمالة التونسية الوافدة إلى ليبيا بالأخص الأيدي العاملة التونسية الماهرة لتساهم في العملية التنموية والخدمية في البلاد.

كما تباحث الجانبان حول ضرورة التعاون والتواصل بين كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة لتأمين الاستقرار والأمن في البلدين وضرورة التنسيق المشترك بما يساعد على زيادة وتيرة التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تعزيز مكانة العلاقات الثنائية التاريخية و الإستراتجية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين الجارين.

وأشاد الطرفان خلال اللقاء بأهمية استئناف عمل السفارة التونسية بالعاصمة طرابلس أسوة بالقنصلية التونسية التي فتحت أبوابها أمام الجميع خدمة لمصالح البلدين في مختلف المجالات و لتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالنفع والفائدة للشعب الليبي والشعب التونسي لتحقيق الرخاء و الازدهار والرقي والتقدم للشعبين.

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