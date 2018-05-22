اعتصام يوقف مصرف الصحارى مرادة عن العمل

أغلق مجموعة من المعتصمين مصرف الصحارى بمنطقة مرادة صباح أمس الاثنين.

وذلك لعدة أسباب حسب قولهم لاسباب عديدة و أهمها عدم استلام كافه المواطنين حقهم في السيولة التي تصل للمصرف أحيانا، وكذلك سوء الخدمات بداخل الفرع بشكل عام والتقصير الواضح في عدم اتمام اجراءات الزبائن و المماطلة في التعامل معهم من قبل ادارة الفرع.

وناشد المعتصمون الادارة العامة لمصرف الصحاري بتغيير ادارة فرع مرادة لكي يقدم خدمات أفضل في ظل ظروف المواطنين بالمنطقه، خاصة ان العديد من المواطنين لا يمتلكون الا مرتباتهم الغير متمكنين من استلامها وشراء قوت يومهم.

وطالبوا بضرورة فتح تحقيق في الغموض المحيط بعملية توزيع السيولة ضمن الحصة الشهرية للفرع خاصة في شهر رمضان الكريم.

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