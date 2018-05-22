المؤقتة تخصص هذا المبلغ لصيانة مينائي طبرق والحريقة

أصدرت الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بمباشرة إجراءات التعاقد بطرق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع صيانة بعض الموانئ باعتباره مشروع هام وضروري.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم (266) لسنة 2018، على أن تكون القيمة الإجمالية للمشاريع قدرها مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون دينار ليبي، تقسم بحيث يتم تخصيص مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون دينار ليبي، لصيانة ميناء طبرق البحري التجاري، وثلاثمائة ألف وواحد وثلاثمائة وأربعة وسبعون دينار ليبي لصيانة ميناء الحريقة النفطي، على أن يتم التسييل بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

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