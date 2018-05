 «سيالة» والقائم بأعمال السفارة التونسية يبحثان التعاون الثنائى بين البلدين

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع توفيق القاسمي القنصل العام لجمهورية تونس، أمس الاثنين.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى أوضاع الجالية التونسية في ليبيا وإلى تعزير التعاون على صعيد الاقتصاد والتبادل التجاري وأهمية إتاحة الفرصة أمام العمالة التونسية الوافدة إلى ليبيا بالأخص الأيدي العاملة التونسية الماهرة لتساهم في العملية التنموية والخدمية في البلاد.

وناقش الجانبان ضرورة التعاون والتواصل بين كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة لتأمين الاستقرار والأمن في البلدين وضرورة التنسيق المشترك بما يساعد على زيادة وتيرة التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بجانب تعزيز مكانة العلاقات الثنائية التاريخية والإستراتجية بين الشعبين.

وأكد الطرفان على أهمية استئناف عمل السفارة التونسية بالعاصمة طرابلس أسوة بالقنصلية التونسية التي فتحت أبوابها أمام الجميع خدمة لمصالح البلدين في مختلف المجالات ولتعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالنفع والفائدة للشعب الليبي والشعب التونسي لتحقيق الرخاء و الإزدهار والرقي والتقدم للشعبين.

