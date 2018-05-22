سلامة :يجب تحطيم النموذج الاقتصادي الفاسد في ليبيا

سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على أخر مستجدات الشأن الليبي وتحديدا جلس مجلس الأمن الدولي التي دارت حول الوضع في البلاد.

وتقلت الصحيفة عن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة تحذيره من أن “النموذج الاقتصادي الفاسد” للبلد الغني بالنفط والذي يقوم على الفساد والاتجار بالأشخاص “يجب أن يتحطم” لإنهاء أزمته السياسية والتقدم نحو الاستقرار والانتخابات الديمقراطية هذا العام.

كما حذر غسان سلامة من أن استمرار نفوذ الجماعات المسلحة على السياسة والاقتصاد “محفوف بالمخاطر وما لم يتم مقاومة خطر توسع هذه الجماعات”، وتشمل هذه الجماعات تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسئوليته عن هجوم 2 مايو على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا.

وقال المبعوث الأممي، إن ليبيا يجب أن تعالج تدفق الأشخاص المتاجر بهم عبر حدودها بالإضافة إلى قضايا الدعم و “عدم التطابق الشديد بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء”.

وتابع سلامة “هذه الجوانب توفر فرصا للقلة الذين يتسببون في الجمود السياسي في ليبيا، وينهبون خزائن البلاد، ويقاومون أي تصرفات قد تتحدى اقتصادهم المفترس”، مضيفا “هذا هو النموذج الاقتصادي الفاسد الذي يجب تحطيمه إذا ما أرادنا إحراز تقدم ملموس في العملية السياسية”.

وأبلغ سلامة لمجلس أن جهوده لإيجاد تعديلات للاتفاقية الصخريات من شأنها سد الفجوات السياسية فشلت أيضًا لأن “الأطراف غير راغبة في تقديم التنازلات الضرورية”.

وقال “لقد حان الوقت الآن لطي هذه الصفحة” من أجل التركيز على الانتخابات.

وحثت سلامة مجلس الأمن على “المطالبة بشكل أكبر بكثير” من المجلس الرئاسي الانتقالي المدعوم من قبل الأمم المتحدة ومقره طرابلس في الأشهر المتبقية له ، بالإعداد للانتخابات وتقديم الخدمات للشعب الليبي.

وأشار أيضًا إلى وجهات نظر مختلفة “بشكل مثير” حول المسودة الحالية للدستور الجديد.

وقال سلامة إن تبني دستور “لحظة حاسمة في حياة الأمة”، ولا ينبغي أن يكون سبباً “لمزيد من الانقسام أو الخصومات أو التوتر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية