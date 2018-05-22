بلدية سواني بن آدم تبحث أزمة السيولة المالية

عقد بمقر المجلس البلدي سواني بن آدم، اجتماعا برئاسة عميد البلدية شعبان سويسي، لبحث سبل معالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطنين عند سحب السيولة من مصرف التجاري الوطني السواني.

وأوضح المركز الإعلامي للبلدية، أن الاجتماع عقد بحضور عضو المجلس البلدي ميلود الكالي، ومندوب عن الكتيبة 301 المكلفة بتأمين المنطقة، ومدير إدارة الفروع والمحلات، ومدير المصرف التجاري الوطني السواني، ومختاري المحلات، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل مندوبين من قبل مختاري المحلات من أجل استلام السيولة المالية وتوزيعها، حيث سيتم خلال الأيام القادمة وضع برنامج كيفية توزيع السيولة علي المندوبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية