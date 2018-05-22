أدوية لإنقاذ ضحايا اشتباكات درنة

قام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء بتجهيز شحنة أدوية ومواد طبية وإرسالها إلى مستشفى مرتوبة القروي شرق درنة.

وتأتي هذه المساعدات الطبية بهدف مساندة المرافق الصحية شرق درنة لتتمكن من تقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة للمواطنين خاصة بالمناطق القريبة من مواقع القتال الدائر في المدينة والتي تتطلب استجابة سريعة من قبل المراكز الصحية أثناء وقوع الضحايا.

وقالت دائرة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن تسيير شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة درنة جاء بتعليمات من وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، الدكتور سعد عقوب.

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