قال فرانك بيكر السفير البريطاني لدى ليبيا، يوافق اليوم مرور عام على مقتل 22 شخصاً في هجوم مانشستر الإرهابي.

وأضاف فى تغريده له على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أفكاري مع ذوي الضحايا، أدينُ بقوة هذه الأعمال و سوف نـتعاون بشكل وثيق مع السلطات في ليبيا و نحن نواصل حربنا ضد الإرهاب.

يذكر أن الشرطة البريطانية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشقيق الأصغر لسلمان عبيدي، منفذ هجوم مانشستر الذي أودى بأرواح 22 شخصا في 22 مايو الماضي.

The post السفير البريطاني فى ذكرى هجوم مانشتر: نتعاون مع ليبيا لمحاربة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية