العثور على حقيبة متفجرات قرب وزارة العدل بطرابلس

كشفت مؤسسة الإصلاح والتأهيل سجن عين زارة، اليوم الثلاثاء، عن العثور على حقيبة متفجرات بقرب من وزارة العدل بمنطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن عناصر إدارة العمليات والأمن القضائي التي كانت مكلفة بتأمين الوزارة عثرت على الحقيبة، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات ذات الاختصاص لتفكيك وأبطال المتفجرات، منوه على جميع المواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة حرصا على سلامتهم

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