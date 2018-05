ميناء بنغازي يتعاقد مع سفينة أخرى عقب حريق الأولي في كوريا الجنوبية

المتوسط:

قالت إدارة ميناء بنغازي البحري، إنه تم إجراء اتصالات هاتفيا بين الإدارة والخط الملاحي الذي تتبعه سفينه السيارات التي نشب بها حريق بميناء انشون بكوريا الجنوبيه والتي كانت محمله بعدد من السيارات إلى ميناء بنغازي البحري .

وأضاف الميناء فى منشور له اليوم، بناء على الاتصال نطمئن آصحاب السيارات أن الشركه المكلفه بنقل السيارات في صدد التعاقد مع سفينه اخري وذلك لنقل السيارات إلي ميناء بنغازي البحري في القريب العاجل.

