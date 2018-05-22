الرئاسي يطالب الهيئات والمؤسسات الالتزام بحقوق تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

طالب المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها، بضرورة الالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بخصوص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل.

وقال المجلس الرئاسي في منشوره رقم (2) لسنة 2018، إنه تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها ليبيا، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المصادق عليها عام 1979م، على ما قضى عليه القانون رقم (5) لسنة 1987م، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وانطلاقا من دور المجلس الرئاسي في العمل على تعزيز حصول فئات الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص العمل التي كفلها لهم المشرع، عليه يطلب من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وما في حكمها، الالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص، بما في ذلك أحكام المادة (87) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل التي تنص على أن تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله بما يتناسب مع ما أهل له مع تخصيص نسبة ملاكاتها الوظيفية لتشغيل ذوي الإعاقة لا تقل عن نسبة (5%) من مجموع العاملين، ويكون تعيينهم بدون امتحان مع مراعاة نسبة تشغيل النساء ذات الإعاقة، بحيث تكون بنسبة 3% للرجال و2% للنساء كحد أدنى.

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