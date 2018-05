عقد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، اجتماع مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، فأن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الخارجية تناول سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي خاصة في ملف انجاح المسار الديمقراطي للانتخابات ودراسة إمكانية دعم الاتحاد الأوروبي للعملية الانتخابية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون في كافة المجالات المتنوعة بما يخدم قضايا واحتياجات المجتمع الليبي التنموية و الخدمية، كما بحث الجانبين الرغبة و الإرادة المشتركة في الاستمرار في المفاوضات حول مشاريع الاتفاقيات السابقة بين الدولة الليبية و الاتحاد الأوروبي .

واستعراض الاجتماع، الوضع في الجنوب الليبي و المشاورات القائمة و المتواصلة مع دول جوار الجنوب الليبي بالإضافة إلى مقترح دراسة إمكانية مساعدة الاتحاد الأوروبي بالخصوص .

هذا ويتألف وفد الاتحاد الاوروبي من ” “إيناس آيالا ساندير” رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، و”كلود موراييس” رئيس لجنة الحريات المدنية و العدل و الشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، و”فابيو ماسيمو كاستالدو” نائب رئيس البرلمان الأوروبي و عضو وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع بلدان المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، و” فرونسوا ماسولي” رئيس الوحدة الاورومتوسطية و الشرق الأوسط في البرلمان الأوروبي، و”بيتينا موشايدت” ، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، و “غودا سيليكايتي” مسؤولة السياسات لدى الجهاز الخارجي للاتحاد الأوروبي.

كما حضر الاجتماع “فينتشينزو تاليافيري” رئيس بعثة EUBAM-Libya بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود.

The post ” سيالة ” يبحث مع “وفد الاتحاد الأوروبي” إمكانية دعم الاتحاد للعملية الانتخابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية