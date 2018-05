خاص المتوسط

تحصلت صحيفة المتوسط على فيديو يظهر مشادة كلامية بين عضوي مجلس النواب ” عيسى العريبي” وفرج أبو هاشم ” وصلت لحد الاشتباك وتدخل عضو مجلس النواب بدر العقيبي لحل الخلاف وادت المشادة الى حدوث فوضى عارمة في الجلسة.

وقال مصدر نيابي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” إن سبب الخلاف هو أن أبو هاشم يريد نقل مقر البرلمان لمدينة طرابلس و” العريبي” يريد نقلها إلى مدينة بنغازي.

وأفاد المصدر “أنه لا يساند أبو هاشم في نقل مقر البرلمان إلى مدينة طرابلس سوى أعضاء المجلس عن طرابلس زاعمين أن طرابلس آمنة أكثر”

iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falmotwasetnews%2Fvideos%2F476574249441559%2F&show_text=0&width=560” width=”560″ height=”315″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true” allowFullScreen=”true”></iframe>

The post بالفيديو .. تلاسن ومحاولة للاعتداء بين نائبين في قاعة البرلمان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية