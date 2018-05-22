شركة الكهرباء : نحن غير مسؤولين عن حدوث أي تذبذب بالشبكة في الجنوب للأسباب التالية

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الاثنين إخلاء مسؤوليتها عن حدوث أي تذبذب في أداء الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية .

الشركة أوضحت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن تكرار عمليات السطو على الآليات التي تحمل مواد كهربائية تخص المنطقة الجنوبية حالت دون تنفيذ الخطط العاجلة والحد من الإنقطاعات المتكررة وكان آخرها قيام المدعو طارق أبو بكر من منطقة القريات يوم الاربعاء الموافق 15 من مايو الجاري بالإستيلاء على شاحنتين محملتين بـ9بكرات كوابل منها 8 للضغط العالي وواحدة للمنخفض على طريق القريات.

وتابعت “إن الشاحنتين كانتا في طريقهما إلى المنطقة الجنوبية لمعالجة مشاكل اختناقات الشبكة حيث أوضح المصدر لدائرة الإعلام بأن السيارتين تم إيقافهما في بوابة الشرطة العسكرية القريات وأخذ الأوراق الخاصة بهما ومن ثم قام المعني بالإستيلاء عليهما وتفريغ شحنتهما أمام منزله”.

وحملت الشركة المسؤولية للجهات الاعتبارية والأمنية وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية وجميع مكونات المجتمع المدني باسترجاع المواد المسروقة.

وبينت الشركة أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف المعاناة عن أهالي الجنوب لمعالجة انخفاض الجهد ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية