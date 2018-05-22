المجبري: سيتم ضخ مبلغ 700 مليون دولار أمريكي لتوريد السلع

العنوان-طرابلس

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” أنه سيتم ضخ مبلغ مالي وقدره 700 مليون دولار أمريكي لتوريد السلع الغذائية والمتمثلة في الدقيق والأرز وعدة أنواع من الزيوت النباتية المختلفة، بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها المختلفة والألبان ومشتقاتها والعصائر والبقوليات.

واستعرض “المجبري” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، أعمال اللجنة المعنية بتنفيذ القرار الخاص بتوفير النقد الأجنبي لتغطية بعض السلع الغذائية الأساسية، مؤكداً أن هناك توجيها واضحا من رئيس المجلس الرئاسي يتعلق بأن المجلس معني بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي على اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمنت إلغاء كل المطالبات التي بنيت على القرار 363، وأن يفتح المجال أمام الجميع والحصول على فرصة عادلة للحصول على التوريدات، مؤكداً أنه تم بالفعل قبول الطلبات من قبل وزارة الاقتصاد والانتهاء من قرار التوزيع والذي تم عرضه على رئيس المجلس الرئاسي وإقراره الأحد الماضي.

وأشار “المجبري” إلى أنه سيتم إبلاغ الشركات التي تم قبولها من خلال منظومة وزارة الاقتصاد لكي تباشر الشركات المعنية في توريد السلع الأساسية التي سبق ذكرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية