قتلى وجرحى في استهداف الإرهاب لبوابتي الـ 60 وأوجلة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن جنديان تابعان للكتيبة 152 إجدابيا قتلا وأصيب آخر خلال استهداف بوابة الـ 60 جنوب المدينة.

وأوضح المصدر أن البوابة تعرضت فجر اليوم لهجوم بواسطة سيارة مفخخة نوع “هونداي توسان” يقودها شخص انتحاري.

وأضاف المصدر أن الجندي، منتصر فضيل، والجندي مفتاح الديك من منطقة الهيشة قتلا خلال الهجوم الإرهابي.

وأكد المصدر أنه في ذات الوقت تم الهجوم على بوابة أوجلة بعدد 3 سيارات اثنان “تويوتا” دفع رباعي وأخرى “هايلكوس”، لافتا إلى أنه تم اختطاف أحد أفراد مديرية أمن أوجلة الجندي أرحومة مفتاح أحمودة” ونجاة آخر وحرق البوابة بالكامل.

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