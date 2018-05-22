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المنصوري يكشف عن الجهة التي تقف وراء تفجير أجدابيا الإرهابي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف آمر غرفة عمليات اجدابيا وضواحيها العميد، فوزي المنصوري، عن الجهة الواقفة وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، بوابة الـ 60 الجنوبية بطريق أجدابيا جالو.

وقال المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، إن الجهة الواقفة وراء هذا التفجير هي تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى أن الإرهاب بات يستخدم في عملياته سياسة “الذئاب المنفردة”، مشيرا في الوقت ذاته أن المعلومات الأولية تفيد بأن التفجير تم عن طريق انتحاريان من ذوي البشرة السمراء والأغلب أنهم سودانيين قاموا باستخدام سيارة مفخخة في تنفيذ العملية.

وأكد المنصوري، أن المنطقة تشهد خلال تلك الآونة حالة من الهدوء النسبي وأن الأوضاع الأمنية مستقرة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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