المؤقتة تصدر قرار بصيانة مينائي طبرق البحري والحريقة النفطي

العنوان-قرنادة

أصدر ديوان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة القرار رقم “266” لسنة 2018 بشأن مشروع صيانة بعض الموانئ بقيمة إجمالية قدرها مليون وسبعمائةالف دينار ليبي .

وشمل القرار صيانة مينائيْ طبرق البحري والحريقة النفطي، حيث خصص للأول مبلغ قدره مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون دينار ، بينما حدد القرار قيمة ثلاثمائة ألف وواحد وثلاثمائة وأربعة وسبعون دينار لصيانة ميناء الحريقة .

وأعطى القرار الصادر الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل مباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ المشروع، مؤكدا على تسييل القيمة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء مع مراعاة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص .

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