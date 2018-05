” بيروني”: نقل المهاجرين إلى إيطاليا ليس الحل لأزمة الهجرة

جدد السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بيروني” التأكيد على ضرورة التزام حرس السواحل الليبي بمكافحة المتاجرين بالبشر.

وأورد “بيروني” في تغريده له، على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، انه أوضح خلال مؤتمر “Focuson Libya التركيز على ليبيا”، ان نقل المهاجرين الى إيطاليا ليس الحل لأزمة الهجرة غير الشرعية”.

وشدد بيروني على ضرورة احترام القواعد والقوانين من سفن المنظمات غير الحكومية وادارة التدفقات وجميع المعنيين بهذه الأزمة.

