قلق غسان سلامة .. الانتخابات عامل تفجير للوضع الليبي

لعل بعض الليبيين اهتم أو تابع إحاطة مبعوب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين حول ليبيا، لكن الأغلبية الساحقة كانت تطحنها قسوة الظروف الاقتصادية والأمنية والفوضى العارمة التي حلت بليبيا منذ عام 2011، ليكون السؤال ما هو الجديد الذي سيضيفه سلامة عن إحاطته السابقة من أجل إنهاء هذا الوضع الشاذ التي تعيشه البلاد منذ أكثر من سبع سنوات؟.

طي صفحة التعديل

ولعل مفتتح إحاطة سلامة عندما قال “ثمة طرق مختلفة ننظر بها إلى ليبيا، نجد أسباباً للقلق وكذلك بواعث أمل” فإن أي مراقب يدقق في هذه العبارة فإنه يستنتج أن طريق الحل مايزال طويلا.

ومع ذلك فإنه أعلن طي صفحة تعديل الاتفاق السياسي بعد أن تمترس فريقا حوار مجلس النواب ومجلس الدولة كل في موقعة ، بما يعنيه ذلك من ضياع لفرصة التوافق على الذهاب للحل وفق خارطة الطريق التي سبق أنها وضعها سلامة والتي تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وطي صفحة التعديل تعني أن الأجسام القائمة ستستمر ، على أن يذهب الجميع نحو استحقاق الانتخابات، حيث أكد أننا” نطالب المجلس الرئاسي في الأشهر الأخيرة المتبقية من فترته بأكثر من ذلك من حيث الإعداد بشكل جدي للانتخابات وتقديم الخدمات للشعب”

عوامل القلق لكن سلامة يعي أولا أن أولى بواعث القلق الذي تحدث عنه -وأعتقد أنه أكثر من قلق-، أنه في ظل سطوة المجموعات المسلحة التي تحكم المدن عمليا في المنطقة الغربية، فإن مصير الانتخابات وتقبل نتائجها يبقى غامضا إن لم يكن مشكوكا فيه، وهو ما أكده في إحاطته من أن “استمرار تأثير المجموعات المسلحة على السياسة والاقتصاد أمر خطير، وثمة خطورة من توسعه ما لم تتم مقاومته” والسؤال من الذي سيقاومة؟ خاصة وأنه يشير بشكل غير مباشر إلى وقوع المجلس الرئاسي تحت هيمنة هذه المليشيات.

عندما استشهد بقرار متنازع بشأنه صادر عن حكومة الوفاق الوطني “بمنح صلاحيات لمجموعة مسلحة لا يمكن أن تكون إلا لدولة ذات سيادة”.

ويتابع سلامة ولذلك ” وضعنا استراتيجية جديدة لمساعدة ليبيا على التعامل مع المجموعات المسلحة.

ولهذا، فقد انخرطنا في مناقشات مباشرة مع المجموعات المسلحة بالتشاور الوثيق مع الحكومة.

ونحن الآن في المراحل النهائية من المشاورات مع السلطات الليبية بغية وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية وصياغة خطة لتنفيذها.

هذه الخطة لن تُنهي المجموعات المسلحة غداً ولكنها ستساعد في بدء هذه العملية الطويلة بشكل جدي.

إن مساعدة ليبيا على التعامل مع المجموعات المسلحة تعالج أحد التحديات العديدة التي تواجهها ليبيا في قطاع الأمن.

فثمة حاجة أيضاً إلى زخم جديد لبناء قوات مهنية للشرطة والجيش، بما في ذلك مضاعفة جهودنا، وهذه الجهود تحتاج إلى المضي قدماً بخطى موحدة”.

لكن سلامة لم يبين ما يبعث على الأمل في أن هذه المليشيات على استعداد للتخلي عن امتيازاتها وجهويتها والانخراط في جيش وطني فوق الانتماءات القبلية والمناطقية .

والجانب الآخر الذي أثار قلق سلامة ولكنه محل غضب وسخط المواطن الليبي، هو كما عرض في إحاطته: مع تمرير الميزانية، ينبغي أن تتدفق ثروات ليبيا إلى الشعب، ويجب أن يحدث هذا دون أية عوائق أو فساد.

لكن مع مضي نصف هذا العام تقريباً، يجب أن تنظر ليبيا إلى مستقبلها أيضاً، إذ لا يزال الدعم الذي تقدمه الحكومة دون معالجة، وكذلك الفارق الحاد بين سعر الصرف الرسمي (للدينار الليبي) والسوق السوداء ولا تزال تجارة البشر والتبادل التجاري غير المشروع للسلع يتدفق عبر الحدود.

هذه الجوانب توفر فرصاً للقلة القليلة المتسببة في حالة الجمود السياسي في ليبيا، حيث تنهب خزائن الدولة وتقاوم أي أعمال قد تتحدى اقتصادها القائم على النهب.

ويكثف سلامة المشهد المالي بالقول” هذا هو النموذج الاقتصادي المنحرف الذي ينبغي تفتيته إذا ما أردنا إحراز تقدم مُجدٍ في العملية السياسية”.

والسؤال من الذي سيفتته إذا كان الكل المليشياوي والسياسي ضالع فيه.

سلامة يعد باجتراح حلول للوضع المالي لكنه ينسفها لاحقا ، فهو يعد بأن ” الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ذات أهمية حيوية في دعم السلطات الليبية في إدارة سياستها المالية والنقدية، بل وأيضاً في ملاحقة أي سلوك جنائي يمس الأموال”. لكنه يعود ليقول “هناك حدود لما يمكن القيام به ما لم تكن هناك مؤسسات موحدة قادرة على تحدي المصالح الخاصة وذات مصداقية من أجل إدخال إصلاحات ذات مغزى”. إذا عاد بنا سلامة لنقطة البدء ، الحل هو في وجود المؤسسات الموحدة الجامعة .. ولكن كيف؟ هذا هو السؤال؟

ويأتي موضوع الهيئات الموازية دون أن يوضح سلامة، ما هي؟ ومن يتحمل مسؤولية وجودها؟، ولعله يشير في ذلك، إلى أن هناك حكومتان بكل ما يتبعهما ومصرفان مركزيان وجيش وطني في الشرق ومليشيات وكتائب في الغرب كأحد العقبات كما يقول سلامة “التي لا تزال موجودة خارج نطاق ولايتها. ولا بد من إجراء الانتخابات. ولا بد للبلاد من أن تمضي قدماً.غير أن ذلك لا يمكن أن يتم دون دعم من هذا المجلس”.

ويخلص إلى القول “حين تسمع ليبيا رسائل متضاربة في فحواها، فإننا نزيد من الانقسام ونقدم فرصة سانحة لكل من يريد أن يحرف مسار العملية”.

الانتخابات هي الحل

ولتجاوزر هذه الحالة يجب إيجاد “مؤسسات موحدة تابعة للدولة تعمل بقدر من الشفافية وذات قيادات يتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس الانتماء.

وجيش مهني موحد وجهاز أمني متماسك بعيد عن التدخل في السياسة ويعمل بموجب قواعد واضحة ومحددة. ودعوة لتنظيم انتخابات كفيلة بتوحيد البلاد بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، إلا أنه يجب تهيئة الظروف المواتية لتنفيذها. ومن الضروري تنفيذ جولة جديدة لتسجيل الناخبين والالتزام المسبق بقبول النتائج وتوفير الأموال اللازمة ووجود استعدادات أمنية قوية”.

إذا سلامة رغم المحددات التي شخصها كمعيقات للحل، وهي للأسف قائمة ومستمرة ، فإنه يعود ليطرح الانتخابات كحل، في حين أن لدينا تجربة انتخاب المجلس النيابي التي التف البعض عليها وأحيا جسما تشريعيا منتهي الصلاحية “المؤتمر الوطني” بعد في فشله في الانتخابات، وبعث فيه الحياة ولا زال.

الانتخابات التي لا تستثني أحدا من الليبيين لأسباب سياسية هي وسيلة للوصول إلى الحل، لكن دون توفر مقومات إجراءها بأمن ونزاهة وبشرط القبول بها، تصبح عامل إضافي في تأزيم المشهد الليبي ، وهذه المرة ستكون النتائج كارثية ، ولذلك فإن الانتخابات على أهميتها إذا لم تتوفر شروطها الأمنية والسياسية والمشاركة الواسعة من الكل الليبي تصبح عامل تفجير وليست حلا.

