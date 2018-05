المتوسط:

هنأ «المجلس البلدي» لتاجوراء، المبروك رشراش، بمناسبة تكليفه كمدير مكتب مراقبة التعليم، وكذلك لمدير مكتب مراقبة التعليم السابق زهير عبد القادر.

وتم اليوم محضر تسليم واستلام بين مدير مكتب مراقبة التعليم السابق زهير عبد القادر، وبين المبروك رشراش المكلف حاليًا بإدارة المكتب، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي تاجوراء.

