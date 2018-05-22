أحمد نفد.. الناشط السياسي والأكاديمي المعتقل لدى الردع

ضمن المجموعة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير ليبيا التي قبض عليها وتم احتجازها لدى قوة الردع الخاصة بالعاصمة طرابلس، الأكاديمي والناشط السياسي أحمد نفد:

يعمل نفد عضوا لهئية التدريس بجامعة بني وليد، بعد حصوله على الدكتوراه من بريطانيا التي طرد منها بسبب موقفه من التدخل الخارجي سنة 2011.

وهو مواليد 30 ديسمبر 1968 بمدينة بني وليد، تخرج من جامعة الفاتح (طرابلس) عام 1993، وأكمل دراسته العليا ببريطانيا.

هجر عقب أحداث فبراير 2011 إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى البلاد بعد النداءات المتتالية للمهجرين للعودة إلى البلاد.

تعرض للخطف والاعتقال يوم الأحد 20 مايو الجاري، بدعوى انخراطه في تنظيم يمثل خطر على العاصمة طرابلس، على الرغم من نشاطه السياسي السلمي الذي عرف به منذ أحداث سنة 2011، حيث يغلب على نشاطه العمل الإعلامي المعلن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية