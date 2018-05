عميد بلدية سرت سير يتفقد لجنة توزيع السلات الإغاثية

المتوسط

تفقد عميد بلدية سرت سير العمل بلجنة توزيع السلات الإغاثية بمقر الكشاف سرت، حيث شكر الحاضرين القائمين على التوزيع.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية سرت، عبر فيس بوك، أن العميد نشر القوائم عبر صفحة البلدية ما هو إلا لزيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطنين والبلدية.

وأشار العميد إلى أن هذه السلات تشمل الأسر المتضررة منازلها من تنظيم داعش الإرهابي، كما استمع لملاحظات المواطنين بخصوص بعض الأسماء التي لم تدرج في القوائم، موضحًا أنه سيتم تدقيق القوائم والتأكد من إدراج أسمائهم.

