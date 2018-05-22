تعرف على سبب استهدف بوابة الستين

إجدابيا-العنوان

قال آمر الكتيبة (152) مشاة الرائد عبدالحكيم أمعزب أن التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة الستين الجنوبية فجر اليوم الثلاثاء كان عن طريق سيارة مفخخة كانت قادمة من الجنوب.

وأوضح أمعزب أن التفجير أسفر عن استشهاد جنديين تابعين للكتيبة وجرح وإصابة اثنين آخرين بجروح طفيفة وهما بصحة جيدة وأصرا على العودة إلى تأدية واجبهم الوطني.

واعتبر أمعزب أن سبب استهداف البوابة هو “موقعها الاستراتيجي” كونها تعتبر المنفذ الرئيسي والأساسي للإرهابين في تنقلهم بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكونها تقطع خطوط الإمداد التي يستخدمونها.

واستقبل مستشفى الشهيد امحمد المقريف بإجدابيا شهيدين تابعين للكتيبة (152) وهما مفتاح بالعيد صالح ومنتصر ميلاد فضيل وهما من سكان الهيشة، كما قدم المستشفى الإسعافات الأولية للجرحين التابعين للكتيبة وهما موسى السيد حبيب من مدينة سرت وعبدالله سعيد سعد من مدينة بنغازي.

وتعرضت البوابة مطلع شهر مارس الماضي إلى تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة نوع “تويوتا” أسفر عن إصابة جندي واحد فقط وبعض الأضرار المادية البسيطة.

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