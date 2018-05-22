 تنظيم ورشة في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إنها نظمت ورشة عمل في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات.

وأضافت السفارة الأميركية في ليبيا، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القائم بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني وليامز ترأست حفل التخرّج الذي أقيم لتكريم 26 متدربًا في ورشة العمل التي عقدت في الفترة من 6 إلى 10 مايو الجاري في مجال الكشف والتخلّص من الوثائق المزورة في المطارات.

وبحسب بيان السفارة، فإن الدورة كانت عبارة عن تجربة وطنية حقيقية ومشتركة بين المختلف الجهات، بفضل مشاركة وزارة الداخلية ووزارة النقل، وكذلك المطارات في شرق وجنوب وغرب ليبيا.

وتابع البيان، أن المشاركين طالبوا ألاّ يطبقوا الأدوات والمعارف المكتسبة للمساعدة في جعل المطارات الليبية أكثر أمانًا وحسب، بل أن يستفيدوا أيضا من الروابط المهنيّة الوطنية الجديدة التي أقاموها فيما بينهم.

وعبرت السفارة الأميركية في ليبيا، في بيانها، عن أن الولايات المتحدة تدعم هذا الجهد، من خلال برنامج وزارة الخارجية الأميركية لمراقبة الصادرات وأمن الحدود، وجهاز مباحث الأمن الداخلي التابع لوزارة الأمن الداخلي في أميركا.

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