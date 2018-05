«المريمي» يكشف تفاصيل جلسة «النواب» اليوم

المتوسط:

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي، إنه تم عقد جلسة لمجلس النواب بمدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى، وبحضور النائب الثاني الدكتور احميد حومه وعددٍ من أعضاء مجلس النواب.

وفي بداية الجلسة، أوضح المستشار عقيلة صالح بكلمة مقتضبة، تحدث فيها أنَّ: «الانتقال الى مدينة بنغازي يحتاج إلى حضور أعضاء مجلس النواب من كل مناطق ليبيا للتشاور، وأخذ الترتيبات اللازمة من جميع النواحي».

وأضاف «صالح»، أنه يجب على مجلس النواب أن يتجه إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل، لأن مجلس النواب الحالى في أغسطس القادم يكون له 4 سنوات وهي المدد المتعارف عليها لمدة عمل البرلمانات في معظم أنحاء العالم، خاصة وأن انتخاب مجلس نواب جديد قد يُنهي الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، وعلى مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل عاجل، خاصة أن الحوارات والنقاشات في جولات الحوار من بدايتها حتى الآن لم تسفر على النتائج التي يأملها المواطن الليبي، وأن الانقسامات في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية هي التي تتطلب انتخابات عاجلة، وعلى الشعب الليبي وكل الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ الوطن والمواطن.

