صالح: المدة المتبقية لمجلس النواب شهرين ، والنواب يحضرون عند استلام مرتباتهم فقط

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الثلاثاء، إن المدة المتبقية لمجلس النواب شهرين فقط، ويجب على النواب أن يتخذوا قرارات حاسمة من أجل البلاد.

وأوضح صالح في كلمة له بجلسة المجلس اليوم، أن المجلس لم يقدم شيئا لهذه البلاد، وليس أمامنا إلا إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المجتمع الدولي يريد إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف صالح أن المجلس لم يستطيع أن يقر قانون الاستفتاء بسبب تغيب الكثير من النواب عن الحضور، منوها إلى أن النواب يحضرون عند استلام مرتباتهم فقط.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح علق جلسة المجلس اليوم؛ بسبب مشادات كلامية حصلت بين بعض أعضاء المجلس على خلفية نقل مقر المجلس إلى مدينة بنغازي

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