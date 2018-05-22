المسار السياسي في ليبيا محور لقاء الجهيناوي بالسفير الأمريكي‎

مثّل الملف الليبي أهم محاور اللقاء الذي جمع, اليوم الثلاثاء 22 ماي 2018, وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بمقر الوزارة بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين الذي كان مرفوقا بالقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بطرابلس مع الإقامة في تونس ستيفاني وليامز. وتطرّق اللقاء إلى آخر مستجدّات الوضع في ليبيا ومسار التسوية السياسية الشاملة والجهود المبذولة في سبيل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة في بلادهم، وذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية، تلقّت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه. وعلى الصعيد الثنائي تطرّق وزير الخارجية التونسي والسفير الأمريكي إلى برامج التعاون الثنائي على مختلف المستويات والسبل الكفيلة بدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى الإستعدادات للإستحقاقات الثنائية المنتظرة, وخاصة الدورة القادمة للحوار الإستراتيجي التونسي الأمريكي.

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