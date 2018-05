«أبو سليم» يحمل «الرئاسي» مسئولية ارتفاع الأسعار غير المسبوق بالبلاد

المتوسط:

حمل المجلس البلدي أبو سليم، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مسؤولية ارتفاع الأسعار غير المسبوق في السلع الأساسية والضرورية التي تمس قوت المواطنين خلال الفترة الحالية وخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم، «إن السبب في ارتفاع أسعار السلع هو ارتفاع سعر العملة الأجنبية الناتجة عن التجاذبات السياسية، محملا المسؤولية لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد وديوان المحاسبة».

وأكدت البلدية أن البلديات تركت دون صلاحيات وميزانيات تسيسرية ولك تمنح طيلة السنوات الماضية ميزانية التحول الخاصة لإقامة مشاريع خدمية وبنية تحتية، إضافة إلى عدم استلام البلديات أي مخصصات مالية وعدم تحصلها على أي موارد مالية لسنة 2018 يمكن من خلال تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود.

