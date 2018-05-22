" الكنافة والقطايف " .. الأكثر بيعًا في رمضان عند الليبيين

الكنافة هي الأكثر بيعًا في شهر رمضان المبارك وانتشر بشكل كبير في الشوارع و الأسواق ، بمدينة طبرق حيث تعتبر الأكثر مبيعًا دونًأ عن غيرها من المنتجات الأخري كالقطائف و بلح الشام و لقمة القاضي خلال شهر رمضان . والكنافة عبارة حلوة تتكون من خيوط عجين ، يضاف إليها السمن و السكر و المكسرات ، وتعتبر أشهر أصناف الحلو المهم في شهر رمضان المبارك ، وتعتبر مصدر رزق للعديد من المواطنين بطبرق اللذين يفترشون الشوارع و الميادين طوال الشهر لبيع الكنافة و القطايف والتي يقبل عليها كافة أبناء مدينة طبرق .

بوابة أفريقيا الإخبارية التقت أحد البائعين – فرج محمد الذي قال ” أنتظر شهر رمضان بفارغ الصبر من أجل كسب الرزق من خلال بيع الكنافة والقطايف ، وذلك لانه شهر رمضان هو الموسم الوحيد الذي يقبل الناس على شراء الكنافة والقطايف طوال الشهر ، والذي يجعل منها مقصدًا هامًا للربح رغم صعوبة صنعها ” . وأيضًا التقت البوابة بأحد المواطنين قال ” بأننا يوميًا نتردد علي شراء القطايف و الكنافة ، رغم غلاء سعرها لهذا العام والتي وصلت 4 دينار للكيلو الواحد ، و 3 دينار لطبق القطايف ، ولكن تجد المواطن لايستغني عنها وتجد الإزدحام يوميًا عليها ” . هذا ويعود تاريخ نشأت الكنافة حسب أشهر الروايات في مراجع التاريخ لالاف السنين فكانت تقدم للأمراء و الملوك في بداية ظهورها ثم أنتقلت ليتناولها الجميع الفقراء و الأغنياء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية