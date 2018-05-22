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" الكنافة والقطايف " .. الأكثر بيعًا في رمضان عند الليبيين

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

  الكنافة هي الأكثر بيعًا في شهر رمضان المبارك وانتشر بشكل كبير في الشوارع و الأسواق ، بمدينة طبرق حيث تعتبر الأكثر مبيعًا دونًأ عن غيرها من المنتجات الأخري كالقطائف و بلح الشام و لقمة القاضي خلال شهر رمضان  .  والكنافة عبارة حلوة تتكون من خيوط عجين ، يضاف إليها السمن و السكر و المكسرات ، وتعتبر أشهر  أصناف الحلو المهم في شهر رمضان المبارك ، وتعتبر مصدر رزق للعديد من المواطنين بطبرق اللذين يفترشون الشوارع و الميادين طوال الشهر لبيع الكنافة و القطايف والتي يقبل عليها كافة أبناء مدينة طبرق . 

بوابة أفريقيا الإخبارية التقت أحد البائعين – فرج محمد الذي قال ” أنتظر شهر رمضان بفارغ الصبر من أجل كسب الرزق من خلال بيع الكنافة والقطايف ، وذلك لانه شهر رمضان هو الموسم الوحيد الذي يقبل الناس على شراء الكنافة والقطايف طوال الشهر ، والذي يجعل منها مقصدًا هامًا للربح رغم صعوبة صنعها ” .  وأيضًا التقت البوابة بأحد المواطنين قال ” بأننا يوميًا نتردد علي شراء القطايف و الكنافة ، رغم غلاء سعرها لهذا العام والتي وصلت 4 دينار للكيلو الواحد ، و 3 دينار لطبق القطايف ، ولكن تجد المواطن لايستغني عنها وتجد الإزدحام يوميًا عليها ” .  هذا ويعود تاريخ نشأت الكنافة حسب أشهر الروايات في مراجع التاريخ لالاف السنين فكانت تقدم للأمراء و الملوك في بداية ظهورها ثم أنتقلت ليتناولها الجميع الفقراء و الأغنياء .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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