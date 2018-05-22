وزارة الاقتصاد تبحث مع المطاحن آلية انسياب توزيع الدقيق

دعت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، شركات المطاحن ونقابة الخبازين للاجتماع بديوان الوزارة، غدا الأربعاء، بطرابلس، لتدارس احتياجات الشركات العاملة من مادة الدقيق وضمان انسيابية توزيعه في كافة البلاد.

وأوضح مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، على صفحته الرسمية أن الاجتماع سيتناول سبل تنظيم الإنتاج وإدخال الدفع الالكتروني في سلسلة التوزيع من المطحن إلى المخبز حتى يصل المواطن، إضافة إلى التغطية الالكترونية لاعتمادات توريد القمح، وتطوير آليات التوزيع.

وأضاف المركز، أنه سيقدم خلال الاجتماع تطبيق “بقداش” لأجهزة الهاتف المحمول العاملة بنظام تشغيل “اندرويد”، سيكون متاحا مجانا من متجر جوجل لاستخدامه في نشر التسعيرة الرسمية والإبلاغ عن المخالفات فيها، وجودة الرغيف. ووفقا لمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة فإن الاجتماع سيحضره مزودو خدمة الدفع الالكتروني ليبيانا والمدار وتداول وميزة ودليل ليبيا.

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