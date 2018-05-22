مقتل آمر الكتيبة 36 صاعقة في قوات عملية الكرامة في اشتباكات درنة

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، مقتل آمر الكتيبة 36 صاعقة عبدالحميد عقيلة الورفلي جراء الاشتباكات المسلحة مع قوة حماية درنة، بمنطقة تمسكت قرب درنة، فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح الزوي في تصريح صحفي لصحيفة بوابة الوسط أن قواتهم تعرضت لهجوم بمنطقة تمسكت من قبل قوة حماية درنة، إلا أنها تمكنت من التصدي للهجوم، بعد مواجهات وصفها بالعنيفة استمرت ساعات واستخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة.

من جانبه؛ قال آمر القوات الصاعقة في عملية الكرامة ونيس بوخمادة، في تصريح صحفي لوسائل إعلام موالية لعملية الكرامة أن الوضع الميداني تحت السيطرة وان قواتهم لم تفقد السيطرة على مواقعها، بمنطقة تمسكت.

وأكد ونيس بوخمادة، أن قواتهم على مشارف مدينة درنة بعد فرض السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بمحاور القتال المكلفين بها بالجنوب الغربي على تخوم المدينة شرقي البلاد.

وكان بوخمادة قال في وقت سابق، أن قواتهم ووحدات انطلقت من وادي الناقة وفرضت سيطرتها على وادي بولم ووادي جرم، وتتمركز في منطقة تمسكت؛ حيث تمكنوا من السيطرة على نصفها، كما تم تمشيط الاودية التي تقع جنوب غرب مدينة درنة.

وتشهد محاور القتال على تخوم مدينة درنة مواجهات عنيفة منذ يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري بين قوات قوات عملية الكرامة وقوة حماية درنة.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا خانقا على درنة منذ قرابة ثلاثة أعوام، أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوة حماية درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

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