«الكويت» تدعم الحلول السياسية لإنهاء الأزمة الليبية

المتوسط :

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي،على دعم بلاده للجهود الأممية والليبية المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مشددة على ضرورة الالتزام باتفاق الصخيرات بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة.

ورحب العتيبي، أمام الاثنين في كلمته أمام مجلس الأمن حول ليبيا، بأنتخابات بلدية الزاوية، داعيا البلديات كافة بالاقتداء بنفس النهج ، مشيرا بأن ذلك يعد خطوة هامة نجو اجراء الانتخابات في ليبيا

وأعرب العتيبي، عن التأييد والدعم الكاملين لخطة العمل التي تم بموجبها تحقيق العديد الاستحقاقات من أجل نقل ليبيا من حالة الفوضى الى مرحلة الاستقرار والازدهار بما فيها تدشين عملية الاعداد لعقد المؤتمر الوطني في غضون نهاية عام 2018.

وأكد العتيبي، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية الى جانب “الاتفاق المهم” بين مجلسي النواب والدولة على آلية تشكيل سلطة تنفيذية مستحدثة.

وجدد العتيبي في كلمته تأكيد دولة الكويت على ما ذهب إليه قرار جامعة الدول العربية التي تعتبر احدى الأطراف الفاعلة في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا بالدعوة الى حل سياسي شامل للأزمة والالتزام باتفاق الصخيرات بصفته الإطار السياسي الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالدولة.

