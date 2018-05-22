موسكو تعرقل فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على شخصيات ليبية متهمة بتهريب البشر

وقالت بعثة روسيا بالأمم المتحدة في رسالة للجنة بحسب رويترز أن موسكو تأمل أن يعرض أعضاء اللجنة المعنيون على غيرهم بعضا من الأدلة الموسعة من المصادر الموثوقة التي تؤكد تورط الأفراد الستة في أنشطة غير مشروعة.

وأكدت البعثة أنها تريد أن تعرف كيف يمكن حل المشكلة دون التعامل مع مجرمين من بلدان المنشأ وبلدان الوجهة المقصودة، مشيرة إلى أن المقترح أشار إلى شبكات تمتد إلى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحد؛ بحسب رويترز.

وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي في اجتماع المجلس بشأن ليبيا الاثنين، إن عدم المضي قدما في هذه الإجراءات سيمثل استخفافا بالغضب العالمي الكبير بشأن هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن الأدلة التي تظهر تورط الأفراد الستة واضحة.

من جانبها؛ قالت نائبة سفير هولندا بالأمم المتحدة في مجلس الأمن ليز جريجوري فان هارين إن الوقت حان لكي نحوّل كلماتنا إلى أفعال؛ وانهاء ازمة تهريب البشر.

ودعت هولندا بدعم من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التابعة للمجلس المؤلف من 15 بلدًا تجميدًا عالميًا لأصول الأشخاص الستة وفرض حظر على سفرهم، لكن روسيا وضعت ما يطلق عليه “التعليق الفني” على الطلب في وقت سابق من الشهر الجاري؛ بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبناء على نظام العقوبات الذي وضع في عام 2011، يمكن لمجلس الأمن فرض تجميد عالمي على الأصول وحظر سفر على أفراد وكيانات يتورطون أو يتواطؤون في إصدار أوامر أو التحكم في أو توجيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا.

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