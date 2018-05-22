هجوم انتحاري يستهدف بوابة عسكرية شرق ليبيا؛ ويسفر عن مقتل جنديين

استهدف هجوم انتحاري بوابة الستين جنوب غرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري من عملية الكرامة لموقع ليبيا الخبر إن هجوم انتحاري استهدف الجنود التابعين للكتيبة 152 مشاة مؤكدًا مقتل جنديين من الكتيبة وإصابة اثنين آخرين، جراء الهجوم الذي وقع اليوم.

وأوضح المصدر أن الهجوم كان بسيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية تابعة لقوات الكرامة جنوب أجدابيا باتجاه أوجلة.

وأكد المصدر العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه، إيقاف جميع الرحلات البرية من وإلى الحقول النفطية القريبة من جنوب أجدابيا باتجاه أوجلة.

من جانبها نقلت قناة 218 الموالية لعملية الكرامة عن مصادر عسكرية أن مجموعة مسلحة توجهت فجر اليوم نحو بوابة أوجله على متن 3 سيارات وقامت بحرق البوابة بالكامل وخطف جندي من قوات الكرامة المتمركزة بها.

ويعتبر هذا الهجوم الخامس الذى يُشن على بوابات تابعة لقوات الكرامة، خلال نحو خمسة أشهر حيث استهدف التنظيم في أكتوبر الماضي البوابة ذاتها جنوب مدينة اجدابيا شرق البلاد، وقتل عنصرين وجرح 12 آخرين جراء الهجوم آنذاك.

وتبنى تنظيم الدولة داعش الهجوم الذي استهدف بوابة الستين جنوب مدينة اجدابيا شرق ليبيا مارس الماضي.

وفي بيان نشرته وكالة أعماق قال التنظيم إن “عبدالرحمن المهاجر” نفذ الهجوم بسيارة مفخخة استهدفت النقطة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود وتدمير 4 سيارات.

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