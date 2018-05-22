التواتي يدعو للإسراع بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية

دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خالد التواتي، مجلس النواب إلى الإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لما نص عليه الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بتاريخ الـ 29/ 7/ 2017م.

وقال التواتي في تصريخ خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الاعلان الدستوري ألغى الاستفتاء على ماتنتجه الهيئة التأسيسية، ومقترح فبراير نص في المادة 5 بأن ولاية مجلس النواب 18 شهراً تبدأ بأول جلسة للهيئة التأسيسية لوضع الدستور أو بنفاذ الدستور ولا تمدد إلا باستفتاء الشعب، ثم بالعودة إلى المادة 30 من الاعلان الدستوري التي تنص على تسمية الهيئة ( بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ) ولما جاء مقترح فبراير لاحقا للإعلان الدستوري وأصبح جزءً لا يتجزأ من الاعلان الدستوري، وغيّر من تسمية الهيئة من اسمها السابق الى اسم جديد وهو الهيئة التأسيسية لوضع الدستور مما يعني بالضرورة وفقا للفقه الدستوري هو إلغاء ضمني للاستفتاء تأسيسا على أن وضع دستور يختلف اختلاف كلي عن صياغة مشروع دستور، كما أن مقترح فبراير نص على إلغاء كل حكم يخالف احكامه في الاعلان الدستوري بما يعني أن الاستفتاء لا محل له بموجب هذا التعديل خاصة أن الهيئة هي منتخبة من الشعب”.

وأضاف التواتي، أنه تأسيساً على ذلك فأن الهيئة التأسيسية لوضع الدستور قد وضعت الدستور وما على مجلس النواب الا الإسراع في اصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لما نص عليه الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية في 29/ 7/ 2017م.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية