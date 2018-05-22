المستشار يعلنها مجلس النواب “فشل”

بمرارة يتحدث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ويعترف في جلسة على الهواء مباشرة بـ”فشل مجلس النواب”.

لم تكتمل الجلسة بسبب العراك بين النواب، لكن الدقائق التي تحدث فيها رئيس المجلس كانت كافية له ليعلن نقاطا ثلاث: “إن لم نخرج اختياراً سنخرج إجباراً، لا مفر من الانتخابات، لم يقدم المجلس شيئاً للبلد”.

واعتبر عقيلة أن انتخاب رئيس لا يحتاج إلى تشريعات، لكنه دعا النواب إلى “اتخاذ قرارات حاسمة”، وصفها بأنها ستكون في “مصلحة البلد”، وخيرهم بين تمرير قانون استفتاء، أو تشكيل مجلس رئاسي، أو انتخاب رئيس، وفي حال فشل كل ذلك، فتح الباب لانتخاب شعبي لـ”نواب جدد”.

وقال المستشار إن فترة المجلس ستنتهي بعد شهرين، فكل “مجالس العالم لها مدة معينة” لكن النواب “متنقلون بين الفنادق في طرابلس وكل مدن ليبيا” وأنهم “لا يحضرون إلا لاستلام رواتبهم”.

وأضاف رئيس المجلس أن المجلس لم ينجح في تمرير قانون استفتاء، ولا قانون انتخابي، أو حتى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، فلذلك الذهاب إلى الانتخابات “لا مفر منه” وأن المجلس يجب عليه الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

واتهم “عقيلة” نواباً بأنهم لا يريدون للبلد الخروج من مأزقها، وأن عملية التأجيل ستستمر لزمن طويل، محذراً النواب: “إن لم نخرج اختياراً، فسنخرج من هذا المجلس إجباراً”.

وكان ينتظر من الجلسة أن تناقش انتقال المجلس إلى بنغازي، الذي اعتبره عقيلة صالح مقترحا يهدف إلى التعطيل، بعد الحضور الضعيف الذي سجلته الجلسة.

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