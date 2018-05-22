“مشادة كلامية” تنهي جلسة مجلس النواب بشأن بنغازي

طبرق-العنوان

علّق رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الثلاثاء جلسة المجلس المنعقدة لمناقشة عودة مجلس النواب إلى بنغازي وعدة بنود أخر، وذلك عقب مشادة كلامية بين النائبين فرج بوهاشم وإبراهيم الدرسي.

وكان المجلس قد افتتح جلسته العادية برئاسة عقيلة صالح في حضور 13 نائبا، حيث قال رئيس المجلس في كلمة افتتاح الجلسة “إن مدة ولاية المجلس ستنتهي في أغسطس المقبل، بعد أن يكون قد أكمل مدة ولايته وهي أربع سنوات منذ انطلاق أعماله في 4 أغسطس 2014”.

واعتبر عقيلة، أن انتخاب مجلس نواب جديد قد ينهي الانقسام المؤسساتي في الدولة الليبية، داعيًا أعضاء المجلس للعمل على إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل عاجل.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، أن الرئيس عقيلة صالح قال في كلمة مقتضبة “إن الانتقال إلى مدينة بنغازي يحتاج إلى حضور أعضاء مجلس النواب من كل مناطق ليبيا للتشاور وأخذ الترتيبات اللازمة لذلك من جميع النواحي”.

وأضاف المريمي” أن رئيس المجلس نبّه إلى أن على مجلس النواب أن يتجه إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل عاجل” مشيرا إلى أن المجلس الحالي سيقضي مدة أربعة سنوات في أغسطس القادم، وهي المدد المتعارف عليها لمدة عمل البرلمانات في معظم أنحاء العالم.

وقال عقيلة “إن على مجلس النواب إقرار قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وبشكل عاجل خاصة وأن الحوارات والنقاشات في جولات الحوار من بدايتها حتى الآن لم تسفر على النتائج التي يأملها المواطن الليبي وأن الانقسامات في كل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية هي التي تتطلب انتخابات عاجلة وعلى الشعب الليبي وكل الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لإجراء انتخابات لإنقاذ الوطن والمواطن”.

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