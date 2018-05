«بلدى أوجلة» يدين الهجوم الإرهابي على بوابتي المدينة والستين في اجدابيا

المتوسط :

أدان المجلس البلدي أوجلة الهجوم الانتحاري الذي طال النقطة الأمنية الاولى ببوابة المدينة الشمالية و بوابة الستين في إجدابيا.

واستكر المجلس،في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، بأشد العبارات اختطاف احد عناصر أفراد الامن فيها من قبل الجماعات الارهابية بالتزامن مع تفجير سيارة مفخخة في بوابة 60 جنوب اجدابيا.

وطالب المجلس، الافراج العاجل عن المخطوف من شباب أوجلة ، كما تقدم بالتعازي إلى أسر الشهداء الذين قضو نحبهم في التفجير الغادر ببوابة الستين.

