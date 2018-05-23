ادارة الخدمات الصحية بني وليد تتسلم سيارة اسعاف 

تسلم صباح اليوم الثلاثاء مدير ادارة الخدمات الصحية بني وليد سيارة اسعاف مجهزة بغرفة عناية فائقه من قبل صندوق دعم واستقرار ليبيا undp

وقال محمد ابو النيران الناطق باسم الخدمات الصحية بني وليد ان “سيارة الإسعاف تعتبر من السيارات الحديثة ذات العناية الفائقة وهي اول سيارة تدخل الى الخدمات الصحية بني وليد لان كل ما يملكه جهاز الإسعاف التابعة لإدارة الخدمات الصحية بني وليد لاتتوفر فيه سيارات عناية فائقه وإنما كل سيارات الإسعاف لا تحمل سوى اسطوانه الأكسجين”

وأضاف ابو النيران ان “جهود مدير ادارة الخدمات الصحية بني وليد تكللت بالنجاح في التواصل المستمر مع القائمين على صندوق دعم واستقرار ليبيا في العمل علي توفير سيارة اسعاف مجهزة لنقل المرضي بكل يسر وسهولة داخل وخارج ليبيا”.

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