المتوسط:

كشف مصدر مسؤول مقرب من مجلس النواب الليبي، في تصريح خصّ به صحيفة «المتوسط»، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وسفير ليبيا لدى سويسرا إمحمد شعيب المستقيل من البرلمان مؤخرا، الذي ترأس لجنة الحوار بالمجلس الموقعة على اتفاق الصخيرات المغربية، لا يزالا يتقاضيان مرتباتهما كأعضاء بمجلس النواب الليبي رغم تقلدهما وظائف تنفيذية.

وطالب ذات المصدر المسؤول في حديثه اليوم الثلاثاء عقب جلسة البرلمان المثيرة للجدل، رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بتطبيق اللائحة الداخلية على المتغيبين من النواب، مؤكدا ان بعضهم لم يشارك في اي جلسة منذ عام 2015 وموثق بدفاتر رسمية وسجلات البرلمان، كما ان مرتبات تمنح لأشخاص ليسوا من الموظفين او العاملين بديوان مجلس النواب، وجهاز الأمن الرئاسي.

The post مصدر يكشف استمرار صرف رواتب «السراج» و«شعيب» من مجلس النواب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية