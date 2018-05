المتوسط:

أعلنت الغرفة التجارية ببلدية بنغازي عن فتح باب الحجز للشركات والمصانع المحلية في كافة المجالات الرغبة في المشاركة بمعرض المقام في مدينة بنغازي خلال هذه الأيام.

وقالت الغرفة «إن المعرض يقام تحت مسمى «مهرجان التسوق»، ومن المقرر إقامته في الفترة من 7 وحتى 25 رمضان الجاري»

