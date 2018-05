عضو من حراك مصراتة يطالب بإلاسراع في إجراء انتخابات رئاسية

المتوسط :

طالب عضو حراك شباب من مصراتة سليمان البيوضي، اليوم الثلاثاء،بالاسراع في إجراء انتخابات رئاسية ، مناشدا ب إنهاء الأزمة الاقتصادية التي قال إنها مفتعلة من قبل بعض القوى بهدف اختطاف القرار السياسي من المواطن، بالإضافة إلى توقيع اتفاق معلن من كل القوى السياسية، باحترام نتائج الصندوق وعدم الانقلاب عليها.

ودعا البيوضي، خلال تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” إلى تحييد القوى المسلحة خارج إطار الدولة ، وأن تكون الحماية والتأمين بيد القوى الأمنية والعسكرية الرسمية

وأكد البيوضي أن العودة لتعديل لجنة فبراير في ألفين وأربعة عشر، وتضمينه للإعلان الدستوري دون تعديلات، والذي بموجبه يتم انتخاب الرئيس بصورة مباشرة من الشعب، على أن تكون أولى خطوات المجلس التشريعي المنتخب الجديد هي وضع خارطة طريق واضحة المعالم لمسألة الدستور الدائم للبلاد والفصل في مسألة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور..

