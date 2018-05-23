تنظيم داعش يتبنى هجومي أوجلة وبوابة أجدابيا الإنتحاري ويكشف هوية منفذه

ليبيا -أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته رسمياً عن الهجوم الانتحاري الذي إستهدف بوابة للجيش صباح اليوم الثلاثاء جنوب أجدابيا .

وفى بيان طالعته صحيفة المرصد عبر وكالة الانباء الاسلامية ( حق ) اعلن التنظيم مساء الاثنين عن كنية عنصره الارهابي الذي فجر الهجوم وهو أبو أحمد المصري فى اشارة الى ان المنفذ مصري الجنسية.

وأضاف أن هذا الانتحاري انطلق بسيارة مفخخة واستهدف عناصر لما وصفها بـ ” مليشيا حفتر المرتدة ” عند بوابة الـ60 جنوي أجدابيا .

وأشار البيان الى أن عناصر أرهابية أخرى من التنظيم اقتحمت بالتزامن بوابة مدينة اوجلة الشمالية التابعة لمديرية امن المدينة مدعياً مقتل كل من كانوا فى البوابة .

يشار الى ان هذا الهجوم وهو الثاني خلال أقل من شهر لتنظيم داعش فى المنطقة فيما خلف هذا الهجوم قتيلين وجريحين فى صفوف قوات الجيش والداخلية .

المرصد – متابعات

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