الليبيون ينوبون عن الحكومات في رمضان

ناب الليبيون عن الحكومات التي عجزت عن توفير ما يحتاجه المواطن في شهر رمضان، وحملوا زمام المبادرة لإعانة بعضهم انطلاقا من واجبهم الإنساني والوطني.

ففي رقدالين، شرع مكتب الزكاة بإطلاق “حملة الخير” التي تستهدف مساعدة الأسر المحتاجة وتوزيع سلال غذائية متكاملة تكون الأسر بأمس الحاجة إليها خلال شهر رمضان.

ولا تنقطع مساعدات الليبيين لبعضهم البعض، فمرّة تأتي على شكل موائد الرحمن التي يحرص البعض على إقامتها رغم غلاء الأسعار، وأخرى في مساعدات يقوم بها أهل الخير، وكلها تصب في صالح تعزيز فكرة التآخي والشعور بالآخرين.

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