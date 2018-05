صالح فحيمة: الأمم المتحدة تخشى وصول أسماء معينة للرئاسة

المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح عضو مجلس النواب، صالح فحيمة، أن جلسة مجلس النواب، أمس، كانت مخصصة لمناقشة مقترح نقل مقر مجلس النواب من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي، لكونها المقر الدستوري للبرلمان.

وأضاف فحيمة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن النقاش قد احتدم بين الفريق المؤيد لنقله، وبين الفريق الذي يري أن الظروف الأمنية في بنغازي، لاتزال غير ملائمة، لافتاً أيضاً، إلى أن المتبقي من عمر المجلس لا يستدعي نقله، مشيراً إلى أن النقل سوف يزيد الأعباء على الخزينة العامة للدولة.

وتابع، ” نقل البرلمان يتطلب توفير مقر وقاعات للاجتماعات وسكن للنواب، بالإضافة إلى تجهيزات لوجيستية أخرى، فضلاً عن تكثيف الحراسة على النواب، خشية تعرضهم لمحاولات اغتيال، من قبل التنظيمات الإرهابية، التي تعتبر النائب هدفاً مشروعاً لها”

وقال فحيمة، إن الوضع في بنغازي، رغم أنه يبدو آمنا، إلا أن الجماعات الإرهابية مازالت تباغتنا، بين الحين والاخر، مثلما حدث أمس في إجدابيا، ونحن لا نعلم أماكن تواجد خلايا الإرهابيين، مضيفاً، أن الوضع الأمني أفضل حالا في طبرق، لصغر مساحتها، وسهولة قيام الأمن الرئاسي بتأمين مقر مجلس النواب.

وانتقد فحيمة الأعضاء الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان، منذ أكثر من عامين، على الرغم من حضورهم يوميا إلى مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مشيراً إلى أن مجلس النواب، منذ اللحظة الأولى، يراد به أن يكون غير فاعلا، مرجعا السبب في إفشاله وجعله في هذه الصورة، خلال الفترة الأخيرة، إلى الانقسام الحاد بين الأعضاء.

وقال فحيمة، إن المبعوث الأممي، غسان سلامة، يقول كلاما في المحافل الدولية، يخالف ما يقوله أثناء جلساته مع الفرقاء الليبيين، مضيفاً، أن الأمم المتحدة تخشى من إجراء الانتخابات الرئاسية، خشية وصول أشخاص بعينها إلى منصب الرئاسة، رافضا أن يكون البرلمان محل اللوم، في تأخير الانتخابات.

