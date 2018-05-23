داعش يتبنى هجومي اجدابيا وأوجلة

تبنى تنظيم داعش الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا بوابة الستين جنوب اجدابيا وبوابة أوجلة الشمالية، الثلاثاء.

فقد استهدف تفجير إرهابي بسيارة مفخخة بوابة الستين الواقعة جنوب اجدابيا صباح الثلاثاء، وأسفر عن مقتل جنديين من الكتيبة 152 وجرح آخر.

وبحسب ما أفادت به مصادر 218 فإن ضحايا الكتيبة 152 جميعهم يتبعون للدفعة الجديدة من خريجي الجيش الوطني.

وتعرضت أوجلة لهجوم إرهابي لأول مرة، حيث هاجمت مجموعة إرهابية بوابة أوجلة الشمالية، وخطفت أحد أفراد الحماية القائمين على البوابة، وتتبع بوابة أوجلة الشمالية لمديرية الأمن “أوجلة – اجخرة”.

وأفاد آمر السرية الأولى استطلاع بأوجلة العميد صالح كرناف، بأن ثلاث سيارات مسلحة، فيها 14 فرداً، هاجموا البوابة في الساعة السادسة صباحا.

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