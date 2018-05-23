داعش يتبنى تفجيري بوابة الستين جنوب أجدابيا وبوابة شمال أوجلة الإرهابيين

أوجلة-العنوان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا بوابة تابعة للقوات المسلحة أمس الثلاثاء جنوب أجدابيا وبوابة أوجلة الشمالية التابعة لمديرية أمن المدينة.

وفى بيان أعلن التنظيم عن كنية الانتحاري الذي فجر نفسه في بوابة الستين وهو “أبو أحمد المصري” مشيرا إلى أنه انطلق بسيارة مفخخة واستهدف جنود البوابة التابعين لكتيبة 152 مشاة.

وأشار البيان الى أن عددا من عناصره اقتحموا بوابة أوجلة الشمالية التابعة لمديرية أمن المدينة ما أدى إلى مقتل من كانوا فيها وإحراق البوابة، حسب ادعائه.

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